Jan Révai se vrací na pódium s mistrovsky napsanou komedií Láska a párečky

Mistrovsky napsaná komedie Láska a párečky bude mít pražskou premiéru 4. listopadu v Divadle U Hasičů. Co všechno se semele, když uděláte grilovačku se svými ex? To divákům představí kromě zmíněného Revaie i Karel Zima, Kateřina Janečková, Ernesto Čekan a Jarmil Škvrna.