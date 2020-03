Hrající znojemský trenér zatížil čtrnácti koši konto soupeřů z Náchoda

Vše však může zhatit poslední kolo, které se uskuteční v sobotu 7. března. Při shodě okolností mohou mít týmy na druhém až čtvrtém místě stejně bodů i stejné vzájemné zápasy. V tom případě by rozhodovalo skóre ze vzájemných střetnutí.

Útočný duel se střeleckým galapředstavením, který potvrdil dobrou formu Znojma. Tak lze shrnout výhru Modrých Slonů 33:23 nad Náchodem, který už s jistotou věděl, že si v premiérové extraligové sezoně play off nezahraje.

V utkání exceloval znojemský hrající trenér Jiří Podzemský, jenž zatížil bodový účet soupeře čtrnácti koši. „Haluz, zrovna mi to padalo,“ zhodnotil s úsměvem svůj výkon. „Těžil jsem z doskoku Kuby Žáka a naše čtyřka vycítila, že se mi daří, takže mě nechala vyniknout. Nemůžeme však být moc spokojení s obranou. Ještě před třemi zápasy bychom s obdrženými třiadvaceti koši prohráli,“ dodal Podzemský.

V Náchodě se hrál zejména v první půli svižný korfbal s mnoha přesnými zásahy. „Super hra od obou týmů. Podobnou střeleckou úspěšnost jsem už dlouho nezažil. Čekal jsem, kdy to Znojmu přestane padat, ale to moc nepřišlo. V posledním kole se to Prostějovu budeme snažit znepříjemnit, ale máme problém se sestavou. Budeme ji lepit, vykartovala se Radka Čermáková a další hráči jsou zranění,“ povzdychl si náchodský lodivod Radek Honzíček.