Herečka Marie Doležalová pořádá další charitativní koncert

„Šansoniéra je velmi jednoduchý formát. Přemluvím známé osobnosti, aby zazpívaly pro Kuře a pomohly tak dobré věci. Hosty, kteří zpívají rádi a dobře, přesvědčím, aby vystoupili v úplně novém světle, jak je lidé neznají. No a ty ostatní, jež jsou ze zpěvu nervózní a často se jím neprezentují, jako například herci, tak ty donutím také. Tím pádem vzniká večer, kdy je každý přinucený vystoupit ze své komfortní zóny, což diváci vždycky hrozně ocení,” vysvětluje s úsměvem Doležalová, jak projekt vzniká.

„Interprety jsem si vybírala podle jednoduchého klíče. Jsou to lidé, jejichž hlas mi způsobuje husí kůži. Zpěváci a herci, kteří dokážou dát do písně nádherné emoce. Nejsou to jen slavní lidé, ale i tací, jež mají neskutečný talent, a já chci, aby je na Šansoniéře diváci objevili,“ uvedla herečka. Písně, které ten večer zazní, hostům vybírá sama s pomocí doprovodné klavíristky Míši Steinsdörferové.