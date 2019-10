Herec Jiří Bartoň má radost z nové divadelní inscenace, která je jiná než ty ostatní

Před "Kuchtami" jsem naposledy, co se divadelního procesu týče, intenzivně pracoval s Jakubem Korčákem na hrabalovském představení Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Tam šlo ale jednak o úplně odlišný typ textu, tak také o jiný způsob práce. Na rozdíl od hry O klucích aneb Jsem kuchta jsme v hrabalovském kusu neustále do publika sázeli intenzivní filozofické texty, prodchnuté skutečnou krásou slova s hlubokým duchovním přesahem. Všem čtyřem hercům bylo věkově přes čtyřicet, zkoušeli jsme velmi koncentrovaně. Také ve dvou dalších představeních, které v současnosti hraju, v hudebních činohrách Everyman a Leviatan, jde o výsostná témata duchovní povahy.

Příprava inscenace, jakož i charakter samotného textu O klucích aneb Jsem kuchta byly od všech zmíněných her diametrálně odlišné. Atmosféra agresivity a rozpadu jakýchkoli hodnot je zde logicky vyjadřována příslušným jazykem a dynamickými jevištními akcemi. Celé představení je charakterizované prudkými střihy a jedině herečka Dana Pešková a já ve svých postavách zajišťujeme jakýsi "usměrňující" dospělý protipól pěti pubertálním rozjívencům, schopných v důsledku i vraždy.

Co se týče pracovního procesu, měli jsme mnohem méně zkoušek, než je obvyklé, bylo nutno přizpůsobovat se školním povinnostem hlavních aktérů, studentů hereckého oddělení konzervatoře. Moc jsem jim fandil a fandím v tom, jak se s celou prací na "Kuchtách" poprali. Ono opravdu není nic lehkého být celý den ve škole a pak místo odpočinku jít zkoušet představení, ve kterém máte odehrát nezanedbatelné party.

Všichni kolegové mě ve svých postavách velmi baví a jak už jsem řekl, fandím jim. A to je v rámci naší inscenace míněno i směrem do budoucna, protože byť je po premiéře, výsledný tvar se ještě v jednotlivostech určitě bude formou vhodné improvizace do budoucna měnit. Všem zúčastněným děkuju za míru velkého osobního nasazení, ono ostatně ani nelze jinak, pokud má "o něco jít". Daně Peškové a režiséru Romanu Urbancovi pak děkuju také za lidské, až skoro rodinné zázemí, které zejména mladým kolegům byli ochotni poskytnout.