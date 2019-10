Frgály, zabijačka i kozí zmrzlina: ve Velkých Karlovicích začíná tradiční gastrofestival

Festivalový program odstartuje v pátek 4. října večer posezením u míchaných drinků vedle penzionu U Dorňáků a hudebním podvečerem s Bolkem Vjaclovským a ochutnávkou specialit zlínské Bistrotéky Valachy. V hotelu Lanterna se uskuteční zahajovací galavečeře místního kuchařského týmu nebo můžete zajít do Cocktail baru na speciální degustaci šampaňského.

Hlavní program gastrofestivalu se koná v sobotu 5. a neděli 6. října. Návštěvníci mohou od 9 do 18 hodin putovat 3,5 km dlouhým údolím Léskové a na dvanácti gastro zastávkách u místních hotelů, penzionů a hospůdek ochutnávat nejrůznější dobroty místních i hostujících kuchařů. Mezi gastro zastávkami se dá procházet pěšky po cyklostezce Bečva, nebo se popovézt turistickým vláčkem, historickými autobusy a limuzínami či koňskými povozy.

A co bude možné ochutnat? Hotel Horal nabídne své vyhlášené zvěřinové speciality, Penzion Pod Pralesem jehněčí a speciální várku piva ze svého pivovaru, u Galiku zavoní valašská zabíjačka, U Dorňáků budou vařit, grilovat a zpívat Kysučtí zbojníci, tým hotelu Lanterna představí to nejlepší z moderní valašské gastronomie, u hotelu Babská degustace zpestří kouzelník a u hotelu Pod Javorem se budou servírovat mj. ukrajinské speciality.

„V době, kdy restauracím vládnou převážně muži, je tato mladá Maďarka skutečnou raritou. Čtrnáct let sbírala zkušenosti v nejlepších podnicích v Anglii, Francii a Německu a po návratu domů teď slaví jeden triumf za druhým. Nejenže opakovaně obhájila michelinskou hvězdu, ale „svou“ restauraci Costes přivedla již třikrát za sebou k prvnímu místu v TOP 10 restaurací Maďarska a třikrát za sebou byla také vyhlášena jako Chef of the year v Maďarsku,“ uvedl Tomáš Blabla, ředitel Karlovského gastrofestivalu a pořádajícího Resortu Valachy.