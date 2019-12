Fotograf Robert Rohál uzavře letošní rok a zahájí příští dvacítkový výstavou v Kyjově

Myslím, že to bude za posledních patnáct let tak pětapadesátá výstava a tentokrát proběhne v Městské knihovně v Kyjově. Vernisáž je naplánovaná na pondělí 9. prosince v 17 hodin a výstava potrvá do konce ledna 2020. Kdybych se měl ohlédnout za letošním rokem, tak to nebylo špatné. Měl jsem ještě dvě výstavy – v březnu v Galerii Anděl v Olomouci a přes léto ve foyer Domu kultury v Kroměříži.