Fotbalisty bohumínského Bosporu čeká tuto sobotu ostrý start divize

První zápas začíná už v sobotu 10. srpna od 17 hodin ve Fotbalovém areálu Pavla Srnička za parkem Petra Bezruče. Bohumín se utká s rezervním celkem ligové Opavy a bude to pořádně ostrý start.

„Béčka týmů ze dvou nejvyšších soutěží jsou vždycky velkou neznámou. Záleží na tom, jak k sezóně přistupují, zda sázejí více na mladé hráče, nebo chtějí využívat také borce, kteří v elitních týmech nedostávají tolik šancí. Opava už svoji rezervu v soutěži měla, takže asi i tušíme, co čekat, hned za týden jedeme pak i na půdu rezervy Třince,“ uvedl kouč Bosporu Martin Špička, který byl i přes nevýrazné výsledky v letním období optimistou.

Stoper Jan Kodeš přišel z Hlučína, Matěj Richtár i Petr Bloksch patří Petřkovicím, Jan Jesch a Jan Stošek působili v Háji ve Slezsku, Denis Siekiera přestoupil z Dětmarovic a Denis Uher zase z Polanky. Všichni dřív prošli mládežnickými celky v Baníku, Karviné nebo Vítkovicích. V jednání je ještě příchod mladého brankáře z kosovské reprezentace do 21 let.

Moravskoslezská divize změnila formát. Ze dvou šestnáctičlenných skupin bude letos ve třech divizích po čtrnácti účastnících. Do soutěže se nově zařadila béčka Karviné a Třince, navíc právě do „bohumínské“ skupiny F sestoupily dva celky z MSFL Valašské Meziříčí a Rýmařov. „Bude to asi jedna z nejsilnějších skupin v historii čtvrté ligy, ale věřím, že s tímto kádrem jsme schopni se pohybovat v horní polovině tabulky jako loni,“ řekl trenér.