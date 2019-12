Do vazební věznice putoval násilník, který napadl a zranil seniora

„Starší muž po útoku upadl na zem, udeřil se do hlavy a s těžkým zraněním skončil v nemocnici. Útočník poté napadl i policistu a snažil se hlídce utéct,“ informovala v pondělí policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Muži zákona však agresora dostihli, zpacifikovali a převezli do policejní cely a se souhlasem soudce následně do vazby. Za trestné činy ublížení na zdraví, výtržnictví a násilí proti úřední osobě hrozí útočníkovi podle mluvčí trest odnětí svobody až na osm let.