Design za časů koronaviru. Mezinárodní bienále reaguje na situaci

„Na rozdíl od minulých let, kdy jsme měli možnost představit přihlášené studentské práce v prostorách Technického muzea v Brně, budou v rámci letošního ročníku vybrané práce vystaveny pouze online, a to na webových stránkách projektu DESIGN.S a na webové stránce Technického muzea v Brně v termínu od 23. června do 27. září formou specifické prezentace v elektronické podobě,” uvedla projektová manažerka Technického muzea v Brně Klára Šikulová.