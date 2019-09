Deset let poté. Následky zemětřesení jsou v italské L´Aquile dodnes vidět na každém kroku

Chvíle strávené v L´Aquile deset let poté se nesmazatelně vryjí do paměti. Atmosféra v lecčems připomíná 250 kilometrů vzdálené Pompeje. Vedle pochopitelné a těžko popsatelné stísněnosti se ale postupně dostaví také pocit obdivu k těm, co se podílí na obnově a chtějí městu, pokud je to vůbec možné, vrátit původní vzhled a krásu.