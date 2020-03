Déle než den se na jihu Čech neobjevil nový případ onemocnění koronavirem, pozitivních je 30 lidí

„Analýza tří desítek onemocnění COVID-19 podle věkových skupin ukázala, že většina nemocných v Jihočeském kraji, celkem 28, je v produktivním věku od 20 do 65 let. Jeden nemocný je z věkové skupiny 10-14 let a jeden 65-74 let. Z epidemiologického hlediska je důležité, že poslední nové případy registrujeme u osob, které jsme již umístili do karantény a nemohly tedy onemocnění dál šířit,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) Kvetoslava Kotrbová.