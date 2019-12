Dan McCafferty vydává třetí singl z alba Last Testament. Klip k You and Me točil Antonín Kratochvíl

Album Last Testament, které celosvětově vyšlo 18. října, obsahuje celkem 15 tracků. Všechny skladby otextoval sám Dan McCafferty. Hudbu pak ke všem songům složil vyhledávaný český akordeonista Karel Mařík.

„Píseň You and Me je o vztahu ke krásné ženě. Nebylo tedy jiné volby, než točit v kulisách hlavního města Prahy. Natáčeli jsme v Holešovicích a na Žižkově. V podmanivých scénách z noční Prahy se spolu Danem McCaffertym objevuje i akordeonista Kája Mařík,“ popisuje klip jeho autor Antonín Kratochvíl.

Nové album skotské rockové legendy bylo anoncováno v červenci prvním siglem Tell Me, následovala jej píseň Home Is Where The Heart Is.