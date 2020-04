Bohumín myslí na cyklisty, láká na nové trasy, třeba bobří a industriální

„Letos na jaře přibyly nové navigační cedule pro dálkovou cyklotrasu číslo 10 mezi Bohumínem a Bukovcem, a to v úseku od Dolní Lutyně-Věřňovic až do Chotěbuzi, které jsme iniciovali na Svazku měst a obcí okresu Karviná. Části, která vede z Věřňovic do Dětmarovic podél řeky Olše až k jejímu soutoku s Mlýnkou, označujeme jako bobří stezku. Po trase se totiž cyklisté mohou kochat nejen nádhernými výhledy na řeku, ale také kmeny s otisky bobřích zubů,“ přibližuje příznivcům jízdy na kole bohumínský místostarosta Lumír Macura.