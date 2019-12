Annínská mezinárodní sympozia jsou příslibem do budoucnosti šumavského sklářství

Návštěvníci pavilonu se mohou seznámit s výběrem nejlepších výsledků pěti ročníků mezinárodních sklářských sympozií, která se konala ve sklárně Annín od roku 2015 do roku 2019 za účasti nejmladší generace sklářských výtvarníků z řady zemí světa. Je to retrospektivní přehlídka jedné poměrně mladé šumavské tradice. Na těchto sympoziích se setkává nejmladší generace sklářských výtvarníků z řady zemí světa.

Zúčastnila se jich již celá řada sklářských středních i vysokých škol a byly zde vytvořeny stovky nových designových a uměleckých předmětů. Práce vytvořené na sympoziích zůstávají v Anníně a jsou součástí sbírek zdejšího Sklářského muzea. Bohužel jsou zatím z nedostatku místa většinou v depozitáři. Výstava připravená ve spolupráci se Sklárnou Annín v Pavilonu skla je tak první příležitostí k jejich přehlednému představení a rozhodně ukazuje, že i v současnosti mohou na Šumavě vznikat zajímavá skla a že šumavské sklářství dokáže napřáhnout ruku do budoucnosti.

Je tu několik důvodů. Jednak jsou tu opravdu pěkná a zajímavá skla, v mnohém ohledu netradičně pojatá a zhotovená někdy velmi pozoruhodnými technikami, s nimiž návštěvníky seznámí naše průvodkyně. Protože to je to, co na první pohled návštěvník nevidí, tu cestu k výsledku. A také bych řekla, že je pěkné seznámit se tu trochu s budoucností – mladými lidmi, z nichž třeba budou noví výrazní sklářští výtvarníci.