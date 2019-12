7. mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2020 naváže na dosavadní úspěchy

Festival jako první v České republice získal prestižní ocenění The International Opera Awards – za nejlepší festival roku. „Národní divadlo Brno se svým festivalem dostalo do společnosti nejlepších umělců a souborů z celého operního světa. Po pouhých 6 ročnících je to až neuvěřitelný úspěch,“ řekl Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno.