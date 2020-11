Za pár stovek i za tisíce. Vybíráme dárky pro technické nadšence

Výběr dárků pro technické nadšence může být pěkný oříšek, nabídka je totiž velmi rozmanitá. K mání jsou dárky za pár korun i za tisíce. Co tedy vybrat?

Hned na úvod si je nutné uvědomit, že radost může udělat skutečně i vychytávka za pár stokorun. Může jít o flash disk či rychlou paměťovou kartu do fotoaparátu nebo mobilu. Stejně tak to může být například i wi-fi extender, který dokáže signál stávající wi-fi sítě prodloužit klidně i o několik desítek metrů.

Skloubili to nejlepší ze světa tabletů a notebooků. Surface Pro X cílí na náročné

Skloubili to nejlepší ze světa tabletů a notebooků. Surface Pro X cílí na náročné Hardware

Pod stromkem jistě potěší nový fotoaparát. A dárek to nemusí být vůbec drahý, ty nejlevnější modely se dají dnes sehnat již okolo tisícovky. Největší oblibě se těší především kompaktní přístroje, protože se vejdou do každé kapsy a na cestách nejsou velkou přítěží.

Skullcandy JIB+ Wireless: Bezdrátové špunty s atraktivní cenovkou a solidní výdrží – tak by se dal ve zkratce charakterizovat model JIB+ Wireless, který je nejlevnějším modelem v nabídce společnosti Skullcandy. Navzdory tomu hraje překvapivě dobře. Cena: 699 Kč

Eve Thermo: Radiátorový ventil Eve Thermo umožňuje pohodlně regulovat teplotu u vás doma podle vašich požadavků nebo nastavených plánů. A to klidně i pomocí chytrého telefonu. Cena: 1790 Kč

Xbox Series S: Výkonnější Xbox Series X je bohužel beznadějně vyprodaný, ale v obchodech je možné stále ještě zakoupit levnější provedení Series S. To zaujme především svým neokoukaným designem a kompaktními rozměry. Cena: 7990 Kč

Cyberpunk 2077: Po několika odkladech vyjde konečně v prosinci očekávaný titul Cyperpunk 2077. Rozhodně půjde o jednu z nejpopulárnějších her letošních Vánoc. Cena: 1499 Kč

Microsoft Surface Go 2: Je to tablet, který dovede fungovat jako notebook. Stačí připojit klávesnici. Cena: 13 490 Kč

Asus Zephyrus G14: Na první pohled může Zephyrus G14 vypadat jako obyčejný notebook. Alespoň tedy do chvíle, kdy necháte rozzářit displej AniMe Matrix. Část víka je totiž posázena 1215 miniLED diodami, které září bíle a mění jas v 256 úrovních. Cena: 37 990 Kč

Samsung The Sero: Je to první vertikální televizor na světě, což se hodí především pro sledování obsahu ze sociálních sítí. Pomocí mobilu je ale možné obrazovku snadno otočit do standardního režimu. Cena: 39 990 Kč