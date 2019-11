Veronika Freimanová každoročně peče cukroví, rodina si to žádá

„Peču vždycky asi čtyři druhy, které jsou ode mě rodinou ozkoušené a očekávané,“ prozradila herečka s tím, že na svátky zůstávají doma a nikam za teplem neutíkají. Kupovat dárky pro rodinu s předstihem se ale herečce nikdy nedaří a podle všeho to nestihne ani letos.

„Na Štědrý večer u nás pohádka jde, ale teď, co je vnučce rok a půl, tak nemá smysl zapínat televizi, ale možná ji uvidím v nějakém předstihu,“ prozradila Freimanová, která měla z natáčení nové pohádky Princezna a půl království v režii Karla Janáka radost.

Vedle toho také prozradila, že to nebyl jediný snímek pro děti, který letos stihla natočit.

„Hrozně mě to potěšilo a byly to pohádky, se kterými jsem se setkala poprvé. Fantasy pohádka a krátký polo animovaný projekt, proto jsem říkala, co víc bych si mohla přát a k tomu ta štědrovečerní pohádka, což bylo natáčení v úžasné partě a na naprosto překrásných zámcích a hradech,“ dodala.