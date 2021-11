Vánoční beránek udělá pod stromečkem radost dětem, jejichž rodiče si dárky nemohou dovolit

„Inspirovali jsme se projektem Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který plní přání babičkám a dědečkům v domovech seniorů. My chceme dělat radost dětem, a tím alespoň trochu ulevit od starostí jejich rodičům.“

Podmínkami akce je věk dítěte do 14 let a doložení, že se rodič nachází v tísnivé životní situaci. Rodiče by měli zároveň souhlasit s tím, že na webových stránkách nadačního fondu bude zveřejněna fotka a křestní jméno dítěte a také krátký příběh, proč si dítě přeje právě tento dárek a z jakého důvodu mu ho Ježíšek nemůže přinést.