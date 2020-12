Vánoce jako ten nejlepší čas k přemýšlení a hledání nových životních cest

Jaké budou letošní Vánoce? Takové, jaké si je uděláme. Je to jako vždycky. Aby něco bylo příjemné a my si to užili, závisí na nás samotných, na našich prioritách, na našich možnostech i potřebných schopnostech vše zrealizovat - a také na našich vztazích s blízkými. Někdy to vyjde a někdy i při největší naší snaze se může všechno pokazit. Ale tak je to v našem životě se vším.