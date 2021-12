V roce 1978 vysadili smrk, který každým rokem o Vánocích zdobí. Dnes má 15 metrů

Vesnice Inkberrow, ve které Rowlandovi žijí, je považována za jedno z nejtemnějších míst bez pouličního osvětlení ve Spojeném království. Jakmile tedy Rowlandovi dnes ozdobí a rozsvítí svůj strom, který v současné době má již 3000 světýlek, je to skutečně podívaná, která je vidět i několik desítek kilometrů daleko.

V loňském roce se kvůli koronavirovým opatřením rozsvěcení stromu muselo obejít bez veškerých oslav, o to víc si to všichni užili letos. Rowlandovi to tentokrát pojali opravdu velkolepě, a tak si pro sledující připravili i ohňostroj a z přívěsu pouštěli vánoční hudbu.