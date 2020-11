V Ostravě začaly vánoční trhy váhavě

„Je to teda zatím velmi smutné. Pořádně nic tu není. Člověk byl zvyklý na plno lidí, různá vystoupení, živý betlém, kluziště, zvoničku. Otevřeno zatím mají jen čtyři stánky. Vypadá to jak na farmářských trzích,“ ukazovala Právu Gabriela Holášová, která si přišla na trhy koupit adventní věnec.

„Zatím je to tragédie. Přišli jsme s manželkou, že si dáme nějakou vánoční dobrotu a koupíme něco domů. Ale výběr tu zatím není, atmosféra pokulhává. Nějak váhají s tím otevřením. Uvidíme v neděli, půjdeme tu s vnoučaty. Asi nikdo nic pořádně neví, jak to otevřít a neudělat chybu proti těm opatřením. Je to letos smutné,“ svěřil se zase sedmdesátiletý Jiří Havlík.