Trailer ke komedii Tenkrát podruhé láká na vánoční a novoroční předpremiéry

„Myslíme si, že Vánoce jsou hlavně o společně tráveném čase s těmi nejbližšími. A protože Tenkrát podruhé neustále potvrzuje pověst filmu, který svým nadčasovým tématem i zpracováním dokáže oslovit diváky napříč generacemi, přišlo nám jako dobrý nápad nabídnout ho divákům v kinech už během svátků a dát jim tak možnost sdílet s rodinou i něco jiného než jen cukroví a televizní obrazovku. A proč svoje rodiče nevytáhnout zrovna do kina?“ říká Radka Urbancová z distribuční společnosti Aerofilms.

Tenkrát podruhé (La Belle Epoque, Francie 2019) je druhým celovečerním filmem francouzského herce, režiséra a scenáristy Nicolase Bedose. Oproti své prvotině Pan a paní Adelmanovi (Monsieur et Madame Adelman, Francie 2017) však Bedos tentokrát zůstal pouze za kamerou (a scénářem) a do hlavních rolí obsadil francouzské herecké legendy. V roli mladšího zamilovaného páru jim více než zdařile sekundují Guillaume Canet a vycházející hvězda Doria Tillier.

Příběh filmu je rámován existencí agentury Time Travelers, jejíž majitel (Guillame Canet) dokáže svoje klienty přenést do jakékoli epochy a zprostředkovat jim setkání se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání. Neděje se to žádnou nadpřirozenou silou, agentura dokáže situaci na zakázku dokonale zinscenovat s pomocí filmové techniky, kulis a profesionálních herců.

Do péče agentury se díky poukázce od syna dostává také Victor (Daniel Auteuil), a na rozdíl od jiných zákazníků, kteří se chtějí podívat na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet s Hitlerem, vysloví neobvyklé přání. Přeje si vrátit do nespoutaných sedmdesátých let a ještě jednou prožít rande se svou ženou – dobu, kdy v něm dokázala vidět víc než jen nudného páprdu v pruhovaném pyžamu.