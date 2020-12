Takto jsme si Vánoce nepředstavovali. Špičková elektronika v obchodech chyběla

Vůbec nejnovějším přírůstkem je GeForce RTX 3060 Ti, který si odbyl premiéru krátce před Vánocemi. Ceny u tohoto provedení startují na 11 499 Kč. Navzdory atraktivní cenovce by tato karta měla svým výkonem překonat předchozí model vyšší třídy – konkrétně grafiku GeForce RTX 2080 SUPER, která šla do prodeje za cenu 20 999 Kč.

V praxi by měla být GeForce RTX 3070 zhruba o 60 procent rychlejší než RTX 2070. Má 8 GB GDDR6 a představuje vyvážené řešení pro hraní v rozlišení 4K nebo 2K (1440p).

Pro úplnost dodejme, že RTX 3090 nabízí dvojnásobnou FP32 propustnost oproti předchozí generaci a 30 TFLOPS výpočetního výkonu. V praxi by tak měla být RTX 3090 o 50 procent výkonnější než Titan RTX, který byl označován doposud jako nejvýkonnější grafická karta na světě. Titan RTX byl dokonce ještě rychlejší než GeForce RTX 2080 TI, nebyl však primárně určen na hry, ale na specializované výpočetní výkony.

Futuristické zařízení mělo zamířit do prodeje v Česku již na konci listopadu, nakonec se ale tak nestalo. Případní zájemci musí počkat až do příštího roku, a k tomu si připravit pořádný balík peněz. Základní konfigurace totiž stojí 85 990 Kč.

Design všech novinek se dramaticky liší od všech předchůdců. Apple se v podstatě vrací do éry populárního iPhonu 5, kde prim hrály ostré hrany kovového rámu místo zaoblených bočnic. Řada skalních fanoušků jistě tuto designovou změnu uvítá, už jen kvůli tomu, že konstrukce je lehčí, tenčí a v podstatě i menší.

Nárůst výkonu je u další generace iPhonů považována prakticky již za samozřejmost. Zástupci amerického počítačového gigantu se nicméně pochlubili tím, že pracovní tempo je tak svižné, že na jablečných telefonech poběží například i League of Legends, což je populární videohra designovaná primárně pro klasické počítače. Tím dal Apple jasně najevo, jak dramaticky výkon narostl. Je to zásluha čipu Apple A14 Bionic, který mají všechny čtyři novinky.

Bohužel ani chytrý reproduktor HomePod mini Vánoce v Česku nestihl. A to i přesto, že premiéru si odbyl již v září. Dorazit měl přitom již na konci listopadu s cenovkou 3499 Kč.

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě uzavřel do speciálního reproduktoru.