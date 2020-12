Šupináči na vánoční stůl nezdraží

Stánkový prodej kaprů je standardně povolen. Správa však bude letos kvůli koronaviru kontrolovat i to, zda mají prodejci u stánků roušky.

„Apelujeme na nutnost dodržovat protiepidemická opatření, a to jak ze strany prodejců, tak nakupujících, tedy zejména dodržovat dostatečné odstupy a chránit sebe a své okolí použitím roušek či respirátorů,“ upozornil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Například státní podnik Povodí Odry bude letos opět prodávat ryby z vlastní produkce, kilo kapra za 89 korun. Podnik má prodejny u vodního díla v Žermanicích na Frýdecko-Místecku, v Opavě a u Petrova rybníka. Předvánoční prodej tam začne 15. prosince a otevřeno bude do 23. prosince.

Ceny jako loni hodlá držet i například prodejce Josef Novotný ze Stonařova. Účtovat si bude 85 korun za kilogram kapra 1. třídy vážícího do 2,5 kila. Za těžšího výběrového už si zákazníci na kile o čtyři koruny připlatí, popsal regionálním Jihlavským listům. Jinde se ceny za 1. třídu a výběr nejčastěji liší o 10 korun, někteří prodejci počítají jen jednu cenu.

Prodej kaprů stejně jako vánočních stromků není v aktuálním 3. stupni protiepidemického systému PES nijak omezen, podle pravidel by běžel i ve 4. stupni, pokud by se zdravotní situace v ČR zhoršila.

Rybářství letos v důsledku koronaviru přišla o část tržeb, také kvůli slabšímu vývozu. I kapři totiž míří z významné části na export do sousedních zemí. Vývozní ceny by podle agrárního analytika Petra Havla mohly i mírně klesnout kvůli slabší poptávce.

Ačkoli má kvůli dopadům pandemie mnoho Čechů hlouběji do kapsy, prodejci se v tuzemsku snaží ceny držet a zlevňovat nechtějí. „Je to tradice domácího trhu, ta cena už je stabilizovaná, nejsou to přehnané, přemrštěné ceny,“ argumentuje Provázek.