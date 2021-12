Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich odměňuje prodejce vánočních kaprů dobrým spropitným

„Když mi doma zůstane lahev kořalky, tak ji klukům přinesu. Má to pro mě takový emoční důvod, protože v dobách svého nezralého mládí jsem čtyři roky stál u prodeje vánočních kaprů, takže vím, jaká je to šílená dřina,“ vysvětluje gastronom.

Přípravy Štědrého dne pak vypadají následovně: „Kapra nechám v mléce přes noc, ráno udělám salát. Večeříme brzy, okolo páté. Pak jsou dárky, přes den nějaké pohádky, ale na to já moc nekoukám. Já to beru jednoduše, moc to neprožívám, děti už jsou velké a nás dospělé už to netrápí,“ tvrdí s úsměvem.