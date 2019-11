Režisérka Irena Pavlásková se na Vánoce obejde bez pohádek, kapra i stromečku

Ani na stole nebude mít klasickou českou pochoutku, smaženého kapra. „Čím jsem starší, tím více mě traumatizuje výlov kaprů, to jejich uskladnění a následné nehumánní zabíjení. Jen procházet se vánočními ulicemi, kde se tohle děje, je pro mě jedno velké trauma,” svěřila se.

Na milost bere snad jen dárky, i když si prý doma vždycky říkají, že to nebudou přehánět a dají si maximálně nějakou drobnost. „A pak to vypadá úplně jinak, z drobnosti je něco většího a také je toho víc. Ale s předstihem nenakupuji, většinou to nechávám tak na tři dny před Vánocemi,” prozradila.