Předpověď na Štědrý den se mění v drama. Bláto má zatím navrch

Po ochlazení z počátku pracovního týdne by totiž právě na Štědrý den měl nastat střet studeného vzduchu od severu s teplým od jihozápadu. „Tvořit se tak budou četné srážky. V jakém skupenství a kde budou, přesně závisí na poloze tohoto frontálního rozhraní. Nyní to ale vypadá, že ve studeném vzduchu bude ležet sever a severovýchod území,“ přiblížila Honsová s tím, že na většině území bude pravděpodobně vládnout teplý vzduch vanoucí od jihozápadu.

Nový pracovní týden přitom startuje citelným ochlazením od severu a sněhové vločky se vrátí i do nížin. „Sněžení dnes očekáváme zejména na severu na horách, kde do zítřejšího rána může napadnout na vrcholcích Krkonoš až 10 cm sněhu. V nižších polohách očekáváme sněhové přeháňky zejména v Libereckém, Moravskoslezském kraji, na Ústecku a na Vysočině,“ uvedla meteoroložka.

V pátek na Štědrý den bude počasí v Česku pod vlivem frontálního rozhraní. „To bude oddělovat studený vzduch od severu od teplého na jihozápadě. A na jeho přesné poloze budou závislé teploty i druh srážek. Zatím to vypadá, že v chladnějším vzduchu bude zůstávat sever a severovýchod našeho území. Tam se budou odpolední teploty pohybovat lehce pod bodem mrazu a bude sněžit. Naopak na zbytku území v teplém vzduchu bude pršet, nebo se bude jednat o srážky mrznoucí a teploty se budou pohybovat od 2 do 6 stupňů, na jihozápadě území může být i tepleji,“ přiblížila Honsová.



A podobně nejisté jsou podle ní prognózy i na 25. a 26. prosince. „Zřejmě se ale většina našeho území dostane do teplého vzduchu a sněžit bude pouze přechodně na vrcholcích hor, jinak to bude o dešti,“ domnívá se meteoroložka.