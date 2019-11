Pošta, kurýr, nebo osobní vyzvednutí? Před Vánoci bude rušno hlavně v externích výdejních místech

V malých městech do tisíce obyvatel to mají podle něj v plánu jen tři pětiny respondentů.

„Možnost vyzvednout si zboží ve výdejních místech si získává přízeň nakupujících hlavně proto, že se podle nich jedná o cenově dostupnější variantu, než je doručení kurýrem. Zároveň je ale možné si zboží vyzvednout v libovolný čas a na místě, kde se to lidem nejvíce hodí, například cestou z práce,“ vysvětluje Pikálek.

S blížícími se svátky lidé volí co nejspolehlivější způsoby doručení. Chtějí si být jisti, že dárky budou doručeny včas. Na nákupním rádci Zboží.cz si proto stále častěji vybírají produkty prostřednictvím filtru „Doručení do Vánoc“ a nakupují ve větší míře u e-shopů, které garantují dodání do Vánoc.