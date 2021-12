Pětina Čechů si už někdy uřízla stromek v cizím lese, část z nich to dělá stále

Za nejčastější důvod, proč lidé chodí pro stromek do cizího lesa, je přitom cena kupovaných stromků a to, že si přímo v lese mohou vybrat stromek podle svých představ.

Ve skutečnosti by do lesa přitom pro stromek chodilo víc lidí, jelikož třetina z dotazovaných přiznala, že pro ně nechodí kvůli strachu, že by je při řezání stromku někdo chytil.

„Některým Čechům bohužel stále nedochází, že každý les někomu patří. Lesy jsou sice přístupné všem, ale bez povolení vlastníka lesa, resp. správce není možné do cizího lesa vyrazit s pilkou pro vánoční stromek. Jedná se o přestupek, za který mohou lidé dostat pokutu až 15 000 korun. Vzniká tím totiž škoda nejen vlastníkovi lesa, ale i samotnému lesu,“ upozorňuje Jiří Svoboda, předseda SVOL.

Řada lesníků tak chrání mladé jehličnaté porosty před Vánocemi nejen ostříháním části větví, ale i postřiky, které začnou při pokojové teplotě zapáchat.

Prodej vánočních stromků lesům neškodí

Někteří také argumentují tím, že přece není rozdíl mezi tím, když si sami uříznou stromek v lese, když je stejně časem někdo uřízne a prodá na trhu. Podle Svobody tomu tak ale není.

České stromky pěstované na vánoční trh se buď sází na méně kvalitní zemědělskou půdu, nebo na zvláštní plochy, které nejsou vhodné pro růst dospělého lesa, například prostory pod vedením vysokého napětí.

Stromky v květináči

Trendem posledních let jsou i stromky v květináčích. Jde o stromky, které si mohou lidé zakoupit nebo půjčit a které při správné péči Vánoce přežijí.

Stromky v květináčích už vyzkoušela desetina Čechů a nejvíce se jim líbí, že může jít o hezkou vánoční tradici a že stromek může dále růst.

„Jedná se o zajímavý fenomén, který podle nás bude sílit. O stromky v květináčích mají totiž největší zájem mladí lidé od 27 do 35 let. Nabízejí je i někteří naši členové – jde především o velké městské lesy, které připravují na jaro i společné sázení vánočních jedliček zpět do lesa,“ dodává Svoboda.

Ale ani tyto stromky nelze po Vánocích zasadit, kde vás napadne. Při výsadbě na vlastním pozemku by měli lidé dávat pozor například na to, aby strom nezačal později přesahovat k sousedovi. Kdo chce vrátit stromek do lesa, musí se předem domluvit s jeho majitelem.

Vánoční stromek lze navíc dnes i jen půjčit. V půjčovně je stromek zpravidla dva roky, odkud následně putuje zpět do půdy, aby se mohl vzpamatovat a zesílil.