Nejvyšší čas si naplánovat předvánoční úklid

Vzhledem k tomu, že většina domácností myje okna pouze dvakrát do roka, je dobré začít právě jimi. Ukliďte vše, co kolem oken máte. Udělejte si prostor, z parapetu dejte všechno pryč a sundejte záclony, které můžete rovnou vyprat. Nejprve omyjte rámy a parapety, následně žaluzie, na které se nebojte použít vysavač, je to jednoznačně nejrychlejší způsob. Jen pozor na jeho výkon – zvolte ten nejnižší možný, jinak byste je mohla poškodit.