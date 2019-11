Nejlepší recepty na medové perníčky, včetně rad a tipů na zdobení

Všechny suroviny vypracujte v hladké těsto. Pokud se rozhodnete použít kakao, může se vám stát, že suroviny půjdou hůře zpracovat, jelikož některé značky kakaa více vysušují. V takovém případě se nebojte přidat trošku medu a tuku. Těsto podle tohoto receptu by mělo být krásně vláčné a tvárné, ale nemělo by se lepit.

Hotové těsto vložte do uzavíratelné nádoby a nechte alespoň dvě hodiny odležet v lednici (můžete nechat i přes noc).

Hotový perníček by měl být při vytažení z trouby stále ještě měkký, ale nemělo by být možné do něj obtisknout prst.