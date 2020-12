Nadchází čas vánoční. Jak ho letos bude možné strávit

Netypický rok 2020 se blíží ke konci, zvláštně budou probíhat i vánoční svátky, oslavy vstupu do nového roku a výroční vzniku České republiky.

Vánoce jsou pro mnohé svátkem zrození Spasitele a oslavou jeho zdraví. Abychom je i my strávili ve zdraví, musíme se zdržet masových sešlostí. V soukromí svých domácností si však lze připomínat původní význam a vznik Vánoc.

Z pohledu západního křesťanství je oslavována tzv. doba vánoční, následuje po adventu a začíná 25. prosince. Trvá až do Tří králů (Slavnosti Zjevení Páně – 6. ledna) či do neděle následující po svátku Tří králů, v roce 2021 do neděle 10. ledna.