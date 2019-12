Na českém štědrovečerním stole stále dominuje kapr. Jak ho zabít a naporcovat

Smažený kapr ale nemá na štědrovečerním stole zdaleka tak dlouhou tradici, jak by se mohlo zdát. Vůbec poprvé se recept na smaženého kapra objevil v kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové v meziválečném období, součástí štědrovečerního menu je až od padesátých let dvacátého století.

Do té doby byl nejpopulárnější kapr na černo (s perníkem, ořechy a švestkami) nebo na modro (vařený na octě nebo bílém víně).

Kapra musíme co nejrychleji omráčit paličkou úderem do oblasti lehce nad jeho očima, poté mu nožem nebo rukou přerušíme míchu za hlavou. Pokud se kapr i přesto hýbe, jde pouze o reflexy, nemusíte se bát, že by trpěl.