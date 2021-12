Muzeum v Bruntále ukrývá betlémský poklad

„Betlémy se stavěly dříve v kostelech. Josef II. ale v rámci reforem zakázal chrámové betlémy stavět i používat. Jenže lidem to chybělo, a to je ta doba, konec 18. a počátek 19. století, kdy lidé začali vyrábět betlémy vlastní a stavět si je doma,“ nastínila ředitelka Muzea v Bruntále Květoslava Málková a doplnila, že muzeum se betlémům věnuje od počátku 20. století, kdy vzniklo. Aktuálně vlastní 15 celých betlémů a 500 betlémových figurek.

Neznámý autor je u zhruba poloviny sbírky betlémů a figurek. „Bylo by to bývalo lepší, kdyby nebyla přerušena kontinuita správy sbírky po druhé světové válce. Před ní byl Bruntál německým městem. Když se ale blížila fronta, tak sbírky z muzea, a v ní už většina figurek byla, uložili do beden a schovali do sklepa. Tam válku naštěstí přežily, nebyly rozkradeny ani zničeny. Jen tím došlo ke ztrátě řady informací, neboť po druhé světové válce se o sbírky již nestarali původní správci. Do té doby se u většiny figurek vědělo, odkud pochází,“ vysvětlila historička, která si všimla, že většina postav v betlémech jsou muži. Proč tomu tak je, neví.