Modelka Tereza Maxová ráda k Vánocům dostává knihy. Sama také jednu napsala

A co by si modelka sama k Vánocům přála? „Hlavně zdraví pro všechny, co mám kolem sebe. Přála bych si klid, rodinnou pohodu. Dárky nepotřebuju, myslím, že naše rodina má úplně všechno. Takže jen to, abychom byli společně a bylo nám dobře,” svěřila se Tereza, která bude s rodinou trávit Vánoce nejdříve na horách v Rakousku a poté v sídle Kaplankaya v Turecku.