Miloš Pokorný doufá, že i letos dodrží s přáteli tradici kulečníkové předvánoční noci

„23. prosince mám vždy takový večírek, který se protáhne do pozdních ranních hodin a nejsem 24. dopoledne úplně funkční. Není to o alkoholu, hrajeme kulečník a končíme ve tři ráno. Ne, že by tam ten alkohol vůbec nebyl, ale kulečník je na prvním místě. Většinou jsem ráno ještě takový mdlý, ale pak už se dostávám do tempa,“ vysvětluje moderátor.