Linda Finková vánoční výzdobu nepodceňuje, na její dům se chodí dívat celé okolí

„Když tak přemýšlím, děláme to, co ostatní. Kapr, salát, vánočka, cukroví. Svítí nám celý barák i se stromy na zahradě a na střeše je veliká svítící kometa. Chodí se sem dívat rodiče s dětmi. Jo a do okna leze Santa Klaus. Ne, že bychom ho vyměnili za Mikuláše, ale prostě k dostání byl jenom tenhle,“ svěřila se Linda Finková, která má také jednu tradici se svými kamarádkami.

„Vařím rybí polívku asi dvěma, třem kamarádkám. Jedna dodá nastrouhanou zeleninu a máslo, další osmaženou houstičku na kostičky (parníčky), všechny vnitřnosti z kapra a já z toho udělám skvělou rybí polívku, která fakt nesmrdí rybinou a jí ji i moje děti,“ svěřila Finková s tím, že jejich Vánoce se rozhodně neobejdou bez hudby.

„A taky si před večeří sedneme okolo klavíru, já hraji na piano a zpíváme koledy. To se u nás dělalo vždycky. To hrál můj tatínek, který byl klavíristou. Teď je to na mně, nebo na mamince, když jsme spolu o Štědrém dni. Je to kouzelný,“ prozradila zpěvačka nejen pravidelně zpívá v Divadle Broadway, ale hudbu například vyučuje i na konzervatoři.

Dárky pro své nejbližší raději pořizuje s předstihem, ale i tak každý rok něco dokupuje na poslední chvíli. „Čím jsem starší, tím pořizuji dárky dřív. Tak měsíc dopředu mám tři čtvrtiny dárků, ale nakonec ještě stejně na Štědrý den pobíhám po obchoďáku a snažím se dokoupit to, co chybí,“ svěřila se Linda Finková, která po svátcích rozhodně nepatří k těm, kteří by museli držet drsné diety.

„Já o Vánocích nikdy moc neblbla, takže žádné diety nebyly. A teď jsem zhubla asi deset kilo, tak budu jíst trochu od všeho, pár dní se nezblázním,“ prozradila Linda, která si k letošním Vánocům přeje jediné.