Jak prožít pohodové svátky a Silvestra s psími mazlíčky

„Konzumace většího množství cukru pak může vést k dalším obtížím, jakými jsou obezita, a s ní spojená větší zátěž kloubů. Navíc, jak všichni víme, cukr opravdu není to, co by pes ve svém jídelníčku potřeboval,” radí výživová specialistka Adéla Palacká z Fitminu.