Herečka Vlastina Svátková tráví každé Vánoce s jiným počtem dětí

Vlastina Svátková má s bývalým manželem, režisérem Danem Svátkem, dva syny, Kryštofa a Adama. Její manžel Jiří Kounický má zase z bývalého manželství desetiletou dceru Rozálku. Společný potomek, syn Matyáš, se jim narodil před dvěma lety. A pouze on je s nimi každé Vánoce.

„Protože si střídáme děti, máme to u nás každý rok jinak. Letos budeme ve čtyřech, takže to budou typické velké Vánoce s rozbombardovaným barákem. Příští rok bude klidnější, budeme mít doma jenom jedno dítě,” vysvětlovala nám herečka.

Vzhledem k počtu dětí se u nich doma už řešilo i to, kolik se bude za vánoční dárky pro děti utrácet, aby si navzájem nezáviděly. „Dohadovali jsme se nad rozpočtem, jak se ceny všeho zvyšují a za určitou částku je toho už pro puberťáky docela málo. Takže jsme si řekli, že je naučíme vážit si hodnoty peněz,” svěřila se Vlastina.

A jak to bude vypadat konkrétně? „Budou si muset napsat Ježíškovi o dárky přesně v dané hodnotě, kterou nemůžeme překročit ani o korunu. Tak jsem zvědavá, jak se nám to povede. Pro toho nejmladšího to samozřejmě neplatí. Ten bude rád za cokoli a hlavně bude rád, že bude moct trhat papír,” smála se herečka.