Hana Heřmánková si k Vánocům už dopředu pořídila štěně

Zato dárky už má. „Nejsem žádný blázen, abych obíhala obchody. Nedělala jsem to nikdy. Takže mi vlastně současná situace vyhovovala, protože jsem všechno objednala online. Je to nejpohodlnější, když vám všechno přivezou až za vrata,” míní.

Pokud jde o dárek, který by měl být nadělen všem, tak bych si přála, aby ta hrůza, která nás potkala, konečně skončila, aby ztráty byly co nejmenší, a o to šťastněji se nadechneme, až vás zase budeme moct pozvat do divadla a nebudeme muset mít roušky,” uzavřela.