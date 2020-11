Daniela Šinkorová slaví české i slovenské Vánoce

Tradiční slovenské Vánoce se od těch českých poměrně liší, alespoň co se štědrovečerní hostiny týká. „U maminky jíme vždycky oplatky jako předkrm. Je to něco jako hostie v kostele. Namaže se to medem a naseká se nahoru česnek. Je to strašně dobré. Málokdo mi to věří, ale když to ochutná, tak to uzná. Navíc to strašně podporuje imunitu,“ prozradila Daniela.