Bez ní by byla Ježíškova nadílka chudá. Třídírna balíků praská před Vánoci ve švech

Cíl všech lidí, kteří v malešické třídírně pracují, je stejný a jasný – doručit všechny do Štědrého dne.

„Jako každý rok je to stejné, týden před Vánoci je to nejhorší, počet zásilek diametrálně roste. Lidi se snaží, aby balíky do toho 24. prosince došly,“ popsal rušný týden Milan Bláha, vedoucí směny.