Australští hasiči odhalili svá sexy těla pro charitativní kalendář

Mezinárodně uznávaný kalendář australských hasičů je podle odborníků letos obzvlášť povedený. Každou z jeho pěti edic (Klasika, Kočky, Psi, Koně a Mix zvířat) nafotili hasiči z jihovýchodního Queenslandu, a to rovnou odhaleni do půl těla.

Získané peníze z kalendáře letos poputují nejrůznějším skupinám pro ochranu zvířat, např. Native Animal Rescue, Wildcare Inc., Safe Haven Animal Rescue, Australian Seabird Rescue, Fauna Rescue of SA, Healing Hooves, Reason to Thrive, Kids with Cancer Foundation a Currumbin Wildlife Hospital.