Syna naposledy viděla na ukrajinských hranicích, bylo mu čerstvě 18 let

Válka na Ukrajině často rozděluje rodiny uprchlíků. To je i případ ženy, která utíkala se svými šesti dětmi do bezpečí z oblasti Hostomelu v Kyjevské oblasti, kterou bombarduje ruská armáda. Svého nejstaršího syna viděla naposledy minulý týden v pátek na hranicích. Po prohlídce pasů musel vystoupit z autobusu a zůstat na Ukrajině. Ve středu, tedy dva dny před tím, mu totiž bylo osmnáct let a stal se papírově dospělým mužem.