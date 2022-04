Rusové používají i ukořistěné ukrajinské obrněnce

Ruské jednotky na Ukrajině mají za úkol shromažďovat poškozené a opuštěné ukrajinské obrněnce a vozit je na opravárenskou základnu umístěnou prakticky v první linii. Tam je kvalifikovaní vojáci opravují a uvádějí do bojového stavu, uvedlo podle listu The Jerusalem Post ruské ministerstvo obrany. Podle něj veškeré obnovené vybavení putuje do samozvané Doněcké a Luhanské republiky na východě Ukrajiny.