Rusko do války ve velkém nabírá dobrovolníky z regionů, platí štědře

Každý voják dostává od státu v přepočtu 3000 dolarů měsíčně (72 800 korun), případně 1,2 milionu dolarů celá jednotka 400 mužů (29 149 000 korun). Institut spočítal, že pokud by tento nábor měl za výsledek 85 praporů, pak by šlo do války 34 000 nových bojovníků, kteří by potřebovali alespoň 30denní výcvik. „V těchto jednotkách budou vojáci nižší kvality než branci v ruské armádě za cenu blízkou platu profesionálního vojáka,” napsal ISW.