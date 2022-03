Putin překreslil svět - ale jinak, než chtěl, uvedla BBC

Invaze vojsk ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu změnila svět. Žijeme v nových, nebezpečnějších dobách. Éra po studené válce, která začala pádem Berlínské zdi, už je minulostí, napsal v sobotu dlouholetý novinář BBC Allan Little. Snaží se nynější dění na Ukrajině zasadit do historických souvislostí, včetně společenských změn ve střední Evropě a tehdejším Československu na konci 80. let.