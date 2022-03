Obhájkyně lidských práv popsaly ruské válečné zločiny

Upozornila i na to, že část obyvatel Krymu byla povolána a musela se zapojit do války.

„Je tu menší skupina vojáků, která podepsala kontrakt. Těch je asi 3000. Pokud by nenastoupili do armády, tak by mohli být odsouzeni až na dva roky vězení. Bojují u Chersonu, v Záporožské oblasti a u Berdyčeva,” uvedla Skrypnyková.

Vyslovila se pro ustanovení zvláštního tribunálu, před kterým by se soudily zločiny spáchané při agresi Ruska, protože to je jediný způsob, jak postavit odpovědné před spravedlnost.

„Tři dny jsem seděla na nádraží v Kyjevě, protože jsem se nemohla dostat do vlaku. Povedlo se mi to, až když mi napsali znak na ruku. Připadala jsem si jako za druhé světové války. Akorát nám cesta posouvala do bezpečí, a ne do koncentráku,“ dodala Raševská.