Na vojenském letišti u Kyjeva hoří po ostřelování Rusů muniční sklad

Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється. Національна поліція України УНН - Українські Національні Новини Моя Київщина Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Цензор.НЕТ Українська правда МВС України Столичний регіон ТСН Телеканал ICTV Сегодня ПравдаТУТ media group Надзвичайні новини Телеканал Україна Інтерфакс-Україна.Рідною мовою Факти ICTV Телеканал Київ Obozrevatel Вікна-новини