Na vojenském letišti u Kyjeva hoří po ostřelování Rusů muniční sklad
Ruská armáda „letecký úder” na Vasilkiv podnikla kolem sedmé hodiny ranní. Zasažen byl i sklad pohonných hmot. Letecký úder potvrdilo i Rusko.
„Nepřítel v oblasti vojenského letiště shodil minimálně šest raket a poškodil muniční sklad. Vypukl požár a došlo k několika explozím,“ uvedla Balasynovyčová.
Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється. Національна поліція України УНН - Українські Національні Новини Моя Київщина Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Цензор.НЕТ Українська правда МВС України Столичний регіон ТСН Телеканал ICTV Сегодня ПравдаТУТ media group Надзвичайні новини Телеканал Україна Інтерфакс-Україна.Рідною мовою Факти ICTV Телеканал Київ Obozrevatel Вікна-новиниZveřejnil(a) Поліція Київської області dne Pátek 11. března 2022
Policie Kyjevské oblasti uvedla, že na místě nyní zasahují záchranáři. Policisté zjišťují, zda nedošlo k poškození okolních domů, které jsou na vojenské letiště navázány.
Informace o mrtvých či zraněných zatím nejsou dostupné.
Vasilkiv je vzdálen zhruba 30 kilometrů jihozápadně od Kyjeva.