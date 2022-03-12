Hlavní obsah
Hořící muniční sklad v ukrajinském Vasilkivu Foto: Policie Kyjevské oblasti
Novinky.czVálka na UkrajiněNa vojenském letišti u Kyjeva hoří po ostřelování Rusů muniční sklad

Na vojenském letišti u Kyjeva hoří po ostřelování Rusů muniční sklad

Dnes 9:41 – Kyjev • Aktualizováno 10:40
Michal Sobotka, Novinky

Po ranním ruském ostřelování ukrajinského Vasilkiva v Kyjevské oblasti hoří muniční sklad v prostoru vojenského letiště. Podle starostky města Natalie Balasynovyčové na místě vybuchují uskladněné granáty. Letecká základna je pak zcela zničena. Zatím nejsou hlášeny oběti ani zranění, uvedl server Ukrajinska pravda.

Hořící muniční sklad v ukrajinském Vasilkivu Foto: Policie Kyjevské oblasti
Na vojenském letišti u Kyjeva hoří po ostřelování Rusů muniční sklad

Ruská armáda „letecký úder” na Vasilkiv podnikla kolem sedmé hodiny ranní. Zasažen byl i sklad pohonných hmot. Letecký úder potvrdilo i Rusko.

„Nepřítel v oblasti vojenského letiště shodil minimálně šest raket a poškodil muniční sklad. Vypukl požár a došlo k několika explozím,“ uvedla Balasynovyčová.

Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється. Національна поліція України УНН - Українські Національні Новини Моя Київщина Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Цензор.НЕТ Українська правда МВС України Столичний регіон ТСН Телеканал ICTV Сегодня ПравдаТУТ media group Надзвичайні новини Телеканал Україна Інтерфакс-Україна.Рідною мовою Факти ICTV Телеканал Київ Obozrevatel Вікна-новини

Zveřejnil(a) Поліція Київської області dne Pátek 11. března 2022

Policie Kyjevské oblasti uvedla, že na místě nyní zasahují záchranáři. Policisté zjišťují, zda nedošlo k poškození okolních domů, které jsou na vojenské letiště navázány.

Informace o mrtvých či zraněných zatím nejsou dostupné.

Vasilkiv je vzdálen zhruba 30 kilometrů jihozápadně od Kyjeva.

ON-LINE: Válka na Ukrajině
Rusko poprvé bombardovalo Dnipro, střely opět dopadaly i na západ Ukrajiny
Chtějí nás vyhladit, zoufá si obklíčený Mariupol
Místo aut tu teď opravují zbraně. V kyjevské dílně natáčel korespondent Novinek
Putin nařídil teroristický útok na Černobyl, tvrdí ukrajinská rozvědka
ANALÝZA: Putinovy fantasmagorie o Ukrajině a jak to bylo doopravdy
Rusy lze obžalovat za válečné zločiny na Ukrajině, stíháni ale budou těžko
PODCAST Zbytečná válka: Blesková válka selhala, neúspěch si Rusové vybíjejí na civilistech
Ruští vojáci rabují a zabíjejí zajatce, ukazují odposlechy komunikace
Šíří se falešná tvrzení, že válka na Ukrajině je mystifikace a oběti jen herci
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků