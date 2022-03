Dá to práci, ale děti si s Míšou z Ukrajiny rozumí

„Rozhodnutí by mělo být jednomyslné, ne že se třeba jeden z partnerů rozhodne a ten druhý je postaven před jasnou věc. Těžké je i to, že vnímáme jejich bolest, strašně je tu cítit strach a nejistota. Takže je potřeba počítat s tím, že taková pomoc bude náročná,“ zdůraznila.

„Báli jsme se, jak to zvládnou naše děti. Ale Míša je úplné sluníčko a naši kluci, byť jsou všichni mladší než on, ho hned vzali a mají ho jako dalšího bráchu. Je ale pravda, že nejstarší desetiletý syn postrádá běžný klid, takže se mu snažíme více věnovat. Starší ze sester je také hodně komunikativní, chce mi pomáhat, což je pěkné, ale když třeba vařím a ona je mi k ruce, trvá to všechno déle, než kdybych to udělala sama. Nese to s sebou i momenty, kdy oni něco uvaří a našim dětem to nechutná, což je pak poněkud trapné pro všechny,“ přiznala Zuzana.